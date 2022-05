Arresten un fisioterapeuta de Torrent per violar una xiqueta de dos anys

Un home que treballa com a fisioterapeuta en un centre municipal de Torrent va ser detingut ahir a la vesprada després de ser sorprés quan presumptament violava una menor de només dos anys. El pare de la menor, en escoltar els plors de la seua filla, va tirar la porta a terra i va sorprendre el presumpte pederasta in fraganti.

Els fets es van produir cap a les 18.00 hores d’ahir a la Casa de la Dona, centre municipal de Torrent, on els pares de la xiqueta, amb paràlisi cerebral, l’havien portada a una consulta amb l’especialista.

No podien imaginar-se que, quan el fisioterapeuta es trobava a soles amb la xiqueta, aquest aprofitaria, presumptament, per a abusar sexualment d’ella. Atesa la gravetat dels fets, la menor va ser evacuada a l’Hospital General de València per a ser examinada pel metge forense, que establirà l’abast de les lesions.

El jutjat de guàrdia de Torrent n’ha decretat el secret de sumari davant de la possibilitat que no es tracte d’un fet aïllat.