Blasco Ibáñez acabarà en un gran bosc urbà amb la reurbanització del Cabanyal

La reurbanització i renaturalització del Cabanyal costarà 12 milions i podria començar a finals d’enguany, però, el més important, suposarà el tancament urbanístic, la solució necessària a la prolongació de l’avinguda de Blasco Ibáñez, que s’unirà al barri amb un gran bosc urbà.

El Cabanyal viurà una profunda transformació urbana que inclou la reurbanització d’una sèrie d’eixos importants del barri, la construcció d’una nova rotonda al costat de l’estació i la conversió en zona de vianants de l’entorn del mercat, gràcies a quatre grans projectes finançats al 50 % per Europa. Les principals fites d’aquest ambiciós pla les ha donat a conéixer la vicealcaldessa Sandra Gómez, que confia que les primeres obres i actuacions comencen a finals d’any. En total, els quatre projectes urbanístics que transformaran els accessos al Cabanyal i connectaran el carrer Serradora amb la mar costaran uns 12 milions, dels quals la meitat es pagaran amb fons EDUSI, és a dir, fons europeus. “Tots els projectes estan redactats i es procedirà a licitar-los”, ha afirmat la vicealcaldessa, que calcula que la fase de licitació es prolongarà entre 4 i 5 mesos. Per això, les obres és possible que comencen a finals d’any.

El primer dels quatre grans projectes costarà 5 milions d’euros, segons ha avançat la vicealcaldessa, i consistirà en la reurbanització de l’entorn de l’estació del tren. Aquest projecte està redactat i es procedirà a licitar-lo en breu. La novetat d’aquesta actuació urbanística és que permetrà crear una plaça i un parc urbà al costat de l’estació de tren. De fet, obligarà a construir una nova rotonda o intersecció al costat de l’actual, on s’alçarà “un bosc urbà” que connectarà Blasco Ibáñez i el barri del Cabanyal. Serà el gran símbol del model de ciutat que defensa el Govern del Rialto, explicava Sandra Gómez, ja que s’enterra aquell vell projecte del govern de Rita Barberá que aspirava a prolongar Blasco Ibáñez fins a la mar a costa de comprar i destruir cases al barri del Marítim. Ara es donaria la solució urbanística definitiva al fallit pla de Barberá i es generaria un nou espai ciutadà de gaudi.