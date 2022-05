L’OMS insisteix que la pandèmia “no ha acabat”

El director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha insistit que la pandèmia del coronavirus “no ha acabat” i ha recordat que la vacunació és la mesura “més eficaç” per a protegir-se d’una malaltia greu o, fins i tot, de la mort.

En roda de premsa, Tedros ha comentat que, malgrat que els casos i les morts per covid-19 continuen reduint-se a tot el món, s’està produint un augment dels contagis a les Amèriques i a Àfrica, i ha subratllat que els científics sud-africans que van identificar òmicron a finals de l’any passat ara han informat de dues subvariants més d’òmicron, BA.4 i BA.5, responsables de l’augment en els casos a Sud-àfrica.

“És massa prompte per a saber si aquestes noves subvariants poden causar una malaltia més greu que altres subvariants d’òmicron, però les primeres dades suggereixen que la vacunació continua protegint contra la malaltia greu i la mort”, ha emfatitzat el director general de l’organisme de Nacions Unides.

Dit això, Tedros ha asseverat que vacunar almenys el 70 per cent de la població de tots els països, inclòs el cent per cent dels grups de més risc, continua sent la millor manera de salvar vides, protegir els sistemes de salut i minimitzar els casos de covid-19 de llarga duració.

No obstant això, ha avisat que una combinació de falta de compromís polític, problemes de capacitat operativa, restriccions financeres i dubtes a causa de la informació errònia i la desinformació estan “limitant” la demanda de vacunes contra el coronavirus. “Instem tots els països a abordar aquests colls de botella per a brindar protecció a les seues poblacions”, ha dit, per a demanar als països que continuen seqüenciant el virus i faciliten l’accés als tractaments.