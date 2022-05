L'atur valencià baixa en més de 3.200 persones i la temporalitat cau a la meitat

Després d'un primer trimestre en què va sortejar els efectes de la guerra a Ucraïna, a diferència del succeït en el conjunt d'Espanya, el mercat laboral valencià va mantindre el seu bon to a l'abril, esperonat per les contractacions de la Setmana Santa. La reforma laboral, que va entrar en vigor el passat 31 de desembre, està donant, a més, clars fruits quant a la qualitat de l'ocupació, com posa de manifest el fet que la temporalitat s'ha reduït a la meitat.

L'atur va reduir en 3.264 el nombre de persones inscrites, segons les dades donades a conéixer hui pel Ministeri de Treball. Es tracta d'una disminució del 0,91 %, inferior, en tot cas, al 2,77 % (86.260 menys) de tot el país. En l'últim any, 90.423 ciutadans han eixit de les llistes de desocupació a l'autonomia (un 20,20 % menys), amb la qual cosa el nombre d'aturats se situa en 357.227. El descens de la Comunitat Valenciana es va veure beneficiat per l'evolució de la província d'Alacant, la més marcadament turística de l'autonomia, on la desocupació es va reduir en 2.866 persones a l'abril. València la va seguir a una certa distància, amb una baixada de 530, mentre que Castelló en va ser l'excepció, amb un augment de 132. Així mateix, van ser els serveis, en què s'inclouen les activitats turístiques, els que van contribuir de manera especial al descens de l'atur, ja que van obtindre una reducció de 3.491 persones. L'agricultura hi va contribuir amb 235 i la construcció, amb 157. Per contra, en la indústria va augmentar la desocupació en 96 i en el col·lectiu sense ocupació anterior, en 521. Contractes Malgrat aquesta dada, les contractacions a l'autonomia van ser inferiors en nombre a les registrades al març. En concret, es van situar en 144.314, amb un descens intermensual de 21.230 (un 12,82 % menys), encara que en termes interanuals es va produir una pujada de 16.851, amb un increment del 13,22 %. En relació amb això, la dada positiva és l'augment en la qualitat de l'ocupació. I és que de la xifra global de contractes formalitzats a l'abril, quasi la meitat van ser indefinits: 71.901. En concret, el 49,8 % dels contractes van ser fixos. Res a veure amb el que va succeir el desembre de l'any passat, quan aquest percentatge representava només el 10,3 %. L'afiliació a la Seguretat Social augmenta en 14.360 persones a l'autonomia Paral·lelament a la baixada de l'atur, la creació d'ocupació es va mantindre robusta en el mes. L'afiliació a la Seguretat Social, que a Espanya va superar per primera vegada la xifra de 20 milions de cotitzadors, es va situar en els 2,026 milions de persones a la Comunitat Valenciana, després d'un augment de 14.360 (un 0,71 % més), mentre que el guany respecte a abril de 2021 ha sigut de 122.482 (un 6,43 % d'augment). Reaccions El secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, va qualificar les xifres de "molt positives", ja que "abril deixa la segona baixada més intensa de l'atur registrada des que tenim dades", amb una caiguda del 20,2 %. La Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) assegura que l'atur d'abril "posa de manifest el compromís del sector privat amb la creació d'ocupació, a més de caràcter indefinit, raó per la qual cal continuar secundant i reforçant les mesures de suport al teixit productiu". Per la seua banda, per al secretari general d'UGT-PV, Ismael Sáez, les dades "demostren que la reforma laboral ha tingut uns efectes extraordinaris en la qualitat de l'ocupació, ja que un de cada dos dels contractes que es fan són indefinits, cosa que contrasta amb les xifres de fa un any anteriors a la reforma, quan només un de cada deu era indefinit; motiu pel qual l'efecte d'aquesta en la qualitat de l'ocupació és absolut". El secretari d'Ocupació i Institucional de CCOO-PV, Juan Carlos Gallart, va destacar que, "malgrat lectures malastrugues, cada dada que coneixem ens reforça en la idea que la reforma laboral funciona, i que ho està fent abans del que es preveu".