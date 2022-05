La pluja deixa intransitable el passeig marítim del Port de Sagunt

La intensa pluja d’ahir ha donat hui una treva a Sagunt, però ha deixat intransitable el passeig marítim del Port de Sagunt, a més de provocar talls de carrers, carreteres i camins.

Això no obstant, alguns punts que anit estaven tallats s’han pogut reobrir ja, com el principal accés sud al Port de Sagunt.

Nombroses zones del passeig marítim, però, estan totalment negades, especialment la del denominat canal de la Llotja, que desguassa les pluvials de la zona fins a la mar.

En el camp, el Realenc s’ha tornat a omplir d’aigua mentre els arrossegaments de pedres deixaven intransitables diverses vies. Com explicava a Levante-EMV la presidenta del Consell Agrari, Ana María Quesada, “estem revisant-ho tot per a veure la situació i actuar com més prompte millor. Tot i que continua amenaçant de ploure”.

De fet, segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), de 12 a 18 hores hi ha un 70 % de probabilitats de pluja a Sagunt.

Ahir, segons les mateixes fonts, les precipitacions van deixar 121 l/m² a Sagunt fins a les 22 hores.