Sara Sorribes ja està en quarts de Madrid i Bautista debuta amb victòria

Sara Sorribes continua fent passos a Madrid. La castellonenca ja està en els quarts de final, una ronda que supera amb escreix la seua millor actuació en el Mutua Madrid Open. Ahir, l’última representant espanyola en el torneig femení de Madrid va aconseguir una laboriosa victòria sobre la russa Daria Kasatkina per 6-4, 1-6 i 6-3 en dues hores i mitja. Ahir va ser una gran jornada per al tenis castellonenc, ja que Roberto Bautista, que iniciava la seua temporada en terra batuda després de superar una lesió, debutava amb victòria a La Caja Mágica després de superar l’estatunidenc Jenson Brooksby per 6-0 i 6-2.

La millor classificada —23a del món— entre les sis jugadores russes que van accedir al quadre principal del torneig es va veure sorpresa per la lluita punt a punt de Sorribes, que, hui (20.00 h. aprox.), buscarà un pas més, les semifinals, contra l’estatunidenca Jessica Pegula, que ahir superava la canadenca Bianca Andreescu. Nou trencaments de servei en el primer set parlen dels alts i baixos que van patir totes dues jugadores, Sorribes i Kasatkina, en els compassos inicials. Sorribes va eixir-ne millor parada i es va emportar el primer set. Kasatkina es va refer i va igualar el xoc després d’emportar-se el segon set, però en el definitiu, Sorribes, 47a del món, va sentenciar el partit. Per la seua banda, Roberto Bautista, que va tindre la seua millor actuació a Madrid en 2014, quan va caure en semifinals contra Rafa Nadal, ahir aconseguia “venjar” la derrota patida contra Brooksby a Miami. La jornada va oferir també l’entrada en acció de Novak Djokovic, que va batre, una vegada més i amb la solvència habitual, el francés Gael Monfils (6-3 i 6-2) per a accedir als huitens de final del Mutua Madrid Open i, alhora, assegurar la seua continuïtat com a número u. Hui serà el torn de Rafa Nadal, que debutarà (a les 16.00 hores aprox.) contra el serbi Miomir Kecmanovic, que ahir superava el kazakh Alexander Bublik per 6-4 i 7-5, després de 78 minuts de partit.