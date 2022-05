Volkswagen activa la petició d’ajudes per a la gigafactoria de Sagunt

Grupo Volkswagen ha presentat formalment aquest matí la seua petició d’ajudes per a la gigafactoria de bateries per al cotxe elèctric que construirà a Sagunt. El CEO de Seat, Wayne Griffiths, ho ha anunciat fa uns minuts en Twitter: “Hui és un dia molt important per a nosaltres en SEAT, S.A., ja que presentem oficialment el nostre projecte “Future: Fast Forward” al PERTE VEC, juntament amb els nostres socis”. Griffiths ha subratllat: “Si es confirmen les ajudes del PERTE, l’objectiu és que Volkswagen i SEAT, S.A. mobilitzen inversions històriques per a electrificar les fàbriques de Martorell i Navarra, a més de construir una gigafactoria de bateries a Sagunt”.

El directiu ha subratllat que el projecte està liderat per Grupo Volkswagen i SEAT, S.A i “inclou 62 empreses amb un objectiu comú: convertir Espanya en un hub per a vehicles elèctrics a Europa. Estem vivint la major oportunitat que mai hem tingut en el sector, cal eixir a guanyar!”. El president del Govern, Pedro Sánchez, assistirà a la presentació del projecte de gigafactoria de bateries de Volkswagen prevista aquest dijous a Sagunt, a la qual acudirà el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. La multinacional Volkswagen va comunicar divendres passat a la Generalitat la presentació del pla per a la creació de la factoria de bateries per a proveir vehicles elèctrics, un acte que comptarà també amb la presència dels màxims responsables de Volkswagen i de Seat, la seua filial espanyola. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha insistit que la formalització del PERTE és “un pas avant per a convertir la Comunitat Valenciana en referent de l’automoció elèctrica a Europa”.