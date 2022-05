La celebració del Dia d’Europa iniciarà la nova vida de l’edifici de Correus

L’edifici de Correus a València, adquirit a principis d’enguany per la Generalitat a l’empresa pública estatal per 23,9 milions d’euros, inicia aquest dissabte una nova etapa històrica. Com a pròleg, Presidència va obrir les seues portes durant els dies de Falles al març perquè càrrecs públics, alcaldes i convidats pogueren assistir de prop a les mascletades. Recentment va organitzar una jornada de visites. Però el primer acte formal serà aquest dissabte amb motiu del Dia d’Europa.

La commemoració no és casual, perquè la intenció és vincular l’ús estable de l’immoble al projecte europeu. El cap del Consell, Ximo Puig, s’ha referit, en alguna ocasió, a un centre cultural destinat a difondre el llegat de les regions d’Europa, entre altres funcions.

Presidència pretén, així mateix, dotar d’activitat freqüent la seu, emblemàtica per als valencians per la seua ubicació en el centre de la ciutat, enfront de l’ajuntament de València. Segons fonts d’aquest departament, l’acte de dissabte és el tret d’eixida per a l’ús de les instal·lacions adquirides fa poc.

De moment no s’ha dut a terme cap reforma, ja que l’edifici es trobava en bones condicions. Només ha calgut retirar mobiliari, senyalística i cartelleria. Està pendent, amb posterioritat, una adaptació per a l’ús cultural principal que se li done. Europa i les regions són els conceptes que ha assenyalat el president de la Generalitat quan se li ha preguntat pel futur de l’edifici. En principi, s’ha descartat una activitat museística convencional.

Puig, que ha impulsat aquesta operació de compra, així com les desenvolupades a Castelló de la Plana, Elx i Alacant, per a recuperar per a la vida pública l’immoble, presidirà l’acte de dissabte al Palau de les Comunicacions de València, nom original de l’edifici popularment conegut com a Correus i que ara ha decidit utilitzar-se com a denominació oficial en aquesta nova etapa.