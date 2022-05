Detenen dos lleonesos pel furt d'eines a Sagunt

L'equip Roca de la Guàrdia Civil de Sagunt ha detingut dues persones de 25 i 30 anys per un presumpte delicte de furt per un valor superior als 9.000 euros. Els autors van emprar el conegut com a mètode formiga, que consisteix en la successió de xicotets robatoris perquè passen inadvertits.

La investigació es va iniciar quan diversos empleats van detectar una contínua falta d'eines d'ús diari en una obra el centre logístic de la qual es trobava a Sagunt. Van posar les seues sospites en coneixement de l'encarregat, que, després de fer un inventari, va comprovar l'absència de material per valor de més de 9.000 euros. Posteriorment, l'equip Roca de la Guàrdia Civil de Sagunt va acreditar que dos empleats havien sostret eines que posava a disposició l'empresa. Van tractar d'ocultar els fets furtant de manera freqüent xicotets útils. Finalment, la Guàrdia Civil va detindre aquests dos homes a Lleó, que és on els sospitosos tenen la seua residència habitual. L'operació policial ja està tancada i el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Sagunt és coneixedor dels fets.