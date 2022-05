Èxit en la primera aturada de Ford Almussafes per a exigir eixides voluntàries després de l'anunci d'acomiadaments

La primera aturada de producció en Ford Almussafes ha comptat amb un seguiment del 100 %, segons asseguren des d'UGT-Ford, sindicat majoritari i convocant de la mobilització, que s'ha programat en totes les plantes de la multinacional a Europa. El parèntesi productiu s'ha fet entre les 12.00 i les 12.15 hores per part dels treballadors dels dos primers torns. El segon està previst per a aquesta vesprada, entre les 15.00 i les 15.15 hores.

Els sindicats de les plantes de Ford a la UE assumeixen els acomiadaments que provocarà l'electrificació i semblen concentrar les seues forces a evitar que aquestes eixides siguen traumàtiques. El comité d'empresa europeu ha fet una crida als prop de 43.000 treballadors de Ford a Europa per a fer aturades en la jornada de hui per a alertar la plantilla de la "delicada situació que pot travessar l'ocupació" a les fàbriques de l'oval blau i exigir a la direcció que "l'elevat excedent de personal" que preveu en el mitjà termini isca "amb caràcter voluntari". A Almussafes, que secundarà la iniciativa, la mesura ha sigut proposada pel sindicat majoritari UGT i ha tingut el suport dels minoritaris. Els treballadors valencians detindran la producció durant mitja hora, a raó de quinze minuts per torn.

La reivindicació arriba a penes 24 hores després que el president de Ford Europa, Stuart Rowley, alertara en una carta tota la plantilla europea del "previsible redimensionament de la seua estructura actual" a partir de 2025. Un avís a navegants que arriba en plena pugna entre Almussafes i Saarlouis (Alemanya) per l'adjudicació de models elèctrics. Rowley va recordar que la retallada afectarà fins i tot la planta seleccionada en aquesta subhasta inversa.

Com a resposta a aquest advertiment, els sindicats han desempolsegat la declaració signada per la cúpula de Ford Europa i el comité d'empresa comunitari el novembre de 2020, en la qual la multinacional es comprometia a "intentar que, en la mesura que siga possible, s'aplique un enfocament voluntari, respectant els procediments i el procés de consulta als representants dels treballadors", i que "només s'aplicaran mesures forçoses una vegada esgotades les altres vies per a aconseguir la reestructuració necessària".

Segons el comunicat remés per UGT en el qual demana sumar-se a les aturades, l'objectiu de la protesta és "alertar a la direcció tant local com europea que, abans de recórrer a la legalitat vigent en cada país, ha de comprometre's a buscar totes les solucions possibles i amb caràcter voluntari", tal com recull l'acord de 2020.

El sindicat majoritari d'Almussafes, que precisament va ser el que va comandar tota la negociació de retallades i va defensar la signatura d'un conveni a la baixa a canvi d'aconseguir les adjudicacions, sol·licita a la direcció que no descompte el temps d'atur del salari dels treballadors. L'acció està fixada de 12.00 a 12.15 per als dos primers torns i de 15.00 a 15.15 per al torn de vesprada.