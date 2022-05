L'OMS xifra en 15 milions les morts per covid, el doble del prèviament estimat

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va dir aquest dijous que la pandèmia de covid-19 ha causat quasi 15 milions de morts a tot el món, el doble del que inicialment s'havia calculat.

En total, l'organisme sanitari va indicar que calcula que 14,9 milions de morts poden associar-se a la pandèmia, la qual cosa representa un punt mitjà entre un mínim de 13,3 milions i 16,6 milions de defuncions comptabilitzades de l'1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2021. Aquest total inclou els 6,24 milions de decessos per covid notificats oficialment a l'OMS pels seus 194 països membres.

La resta correspon a morts causades per la covid però que no van ser reportades com a tals, així com aquelles causades per altres malalties que no van poder ser ateses a causa de la sobrecàrrega que van patir els sistemes sanitaris en l'etapa aguda de la pandèmia.

L'organització ha anomenat a aquest càlcul "mort en excés", és a dir la diferència entre les morts que es van registrar en el període de dos anys i les que podrien haver-se esperat si no haguera ocorregut la pandèmia. En aquest resultat també han influït morts que des d'un cert punt de vista es "van evitar" pel fet que els confinaments van reduir el risc d'accidents de trànsit i ocupacionals.

"Aquestes dades no sols apunten a l'impacte de la pandèmia, sinó a la necessitat que tots els països invertisquen en sistemes sanitaris més forts que siguen capaços de mantindre els serveis sanitaris en temps de crisi, i que tinguen sistemes d'informació sanitària forts", va declarar el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.