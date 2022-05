El Suprem anul·la la sentència del TSJCV que tombava el Pativel

El Tribunal Suprem ha estimat el recurs presentat per l'Advocacia de la Generalitat i ha anul·lat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que va anul·lar el Pla d'acció territorial de la infraestructura verda del litoral (Pativel), segons la sentència que acaba de ser notificada pel Suprem. La primera sentència de la secció primera de la sala contenciosa administrativa del TSJCV que va anul·lar el Pativel va donar la raó a la immobiliària de Torrevieja Torreviñas SLU, representada pel lletrat José Manuel Palau del despatx Gómez Acebo & Pombo, i va declarar nul el decret del 4 de maig de 2018 que va aprovar el Pativel de la Comunitat Valenciana i el Catàleg de platges.

Els magistrats del TSJCV van considerar com a motius per a l'anul·lació del document de planificació l'absència d'un estudi economicofinancer que reflectira els costos d'implementació del Pativel; de l'informe d'avaluació de l'impacte per raó de gènere i sobre l'impacte en matèria d'infància, adolescència i família, i, finalment, que el Pativel «no s'haja sotmés a una vertadera avaluació ambiental i territorial estratègica i ometa les diferents alternatives possibles».

L'Advocacia de la Generalitat va argumentar en el seu recurs de cassació, ara estimat pel Suprem, que "el Pativel és un instrument de planificació territorial que es limita a ordenar els usos i les activitats permeses sobre els sòls, per als quals no són necessaris costos públics". I recordava que el "mateix Tribunal Suprem ha considerat que no tots els plans d'ordenació territorial necessiten, sempre i en tot cas, aquest informe o memòria", com es va reconéixer en la sentència de l'alt tribunal de 12 de febrer de 2016, "referida al Pla d'ordenació del litoral de Galícia (POL), de característiques molt similars a les del Pativel".