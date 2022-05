Una dona mor en l’incendi de la seua casa a Natzaret

Una dona de 58 anys ha mort en l’incendi que s’ha registrat aquest migdia en un habitatge del barri de Natzaret de València.

La Policia Local de València confirma que la primera telefonada s’ha registrat cap a les 13.56 hores, quan un veí ha alertat d’una gran columna de fum que eixia des del segon pis d’aquest edifici del carrer Ignacio Zuloaga. Segons les primeres informacions, ara confirmades per la Policia, una dona s’havia quedat atrapada en l’interior de l’immoble i les flames havien començat a afectar altres pisos. De fet, la columna de fum arribava ja fins al quart pis.

El foc s’ha originat al menjador. En aquell moment, en l’habitatge, hi havia la dona morta, Marisol, i la seua mascota, que també ha mort a conseqüència del foc. Agents que han participat en les tasques de rescat confirmen que el cos de la dona estava prop de l’eixida de l’habitatge, motiu pel qual creuen que el fum que han originat les flames li ha impedir escapar del pis. La densa columna de fum es podia veure des del carrer i ha sigut precisament una veïna la primera que ha fet el crit d’alarma en el veïnat quan ha vist eixir el fum.

Han sigut precisament els veïns els primers a intentar ajudar la dona atrapada. “Hem tirat la porta de dues puntades, però hi havia tant de fum que no hi hem pogut entrar”, contava Ricardo, veí de la finca.

La dona que ha mort vivia amb el seu marit, que en el moment de l’incendi no estava en l’habitatge.

Les unitats mèdiques que han acudit fins al lloc han hagut d’atendre huit persones per inhalació de fums i crisis d’ansietat, entre ells dos menors.

Fins al lloc dels fets s’han desplaçat diverses unitats de bombers dels parcs Sud i Nord, les quals han iniciat els treballs d’extinció.