L’alcalde de Sagunt: “Treballem perquè Volkswagen tinga un efecte d’arrossegament”

L’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, va assegurar ahir que les diferents administracions “continuaran treballant” perquè l’impuls de la gigafactoria projectada per Volkswagen “arribe en el mínim temps possible i que, a més, ho faça arrossegant tot el nostre teixit empresarial. És imprescindible aquesta perspectiva col·lectiva”.

El socialista considera que ahir va ser “un bon dia” per a Sagunt per la presentació del projecte, però augura que no serà l’únic. “De segur que en vindran més”, deia optimista després de l’acte. “Sagunt està en el mapa. Sagunt s’associa en aquests moments a les bateries, a les energies renovables, a una transformació ecològica imprescindible, un concepte de sostenibilitat”, assegurava.

“La presentació de l’estratègia de Volkswagen canviarà el nostre municipi, tota la Comunitat Valenciana i tot el país. Per això, el president del Govern, Pedro Sánchez, ha volgut estar ací acompanyant-nos, al costat del president Ximo Puig”, afirmava.

L’alcalde va admetre el malestar al municipi perquè les invitacions per a acudir a l’acte no es feren extensives a tots els grups municipals i a l’associació comarcal d’empresaris (Asecam).

No obstant això, va recalcar que Volkswagen havia plantejat l’acte com un esdeveniment empresarial d’assistència restringida a representants autonòmics de partits, empresaris i sindicats, i va garantir que més avant ja hi haurà oportunitats per a estrényer llaços amb el teixit local i comarcal. Mentre que el regidor d’Urbanisme i exalcalde, Quico Fernández, sí que va ser convidat a l’esdeveniment, representants dels grups municipals, menys Vox, només van acudir de matí al museu Portici Via a rebre el president del Govern, Pedro Sánchez; la ministra d’Indústria, Reyes Maroto; el president de la Generalitat, Ximo Puig, i un dels màxims representants de Volkswagen.