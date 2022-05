Mata presenta la renúncia a l’escó de diputat autonòmic

El ja exsíndic del PSPV-PSOE a les Corts Valencianes ha presentat, aquest matí, el document amb el qual formalitza la seua renúncia a l’acta de diputat autonòmic i, en conseqüència, deixa de ser portaveu parlamentari dels socialistes. Mata dirigeix l’escrit, que ha entrat en el registre uns minuts abans de les 11 del matí, al president de les Corts, Enric Morera. Mata ja havia anunciat dissabte passat, quan es va conéixer la seua dimissió, que hi renunciaria aquest divendres. Dimecres va participar en la seua última sessió plenària, encara que va evitar intervindre en l’hemicicle.

Mata comunica la seua renúncia als efectes que siguen oportuns i agraeix el tracte que ha rebut aquests anys. Des d’aquest moment s’obri el temps del relleu del també dirigent socialista, que, no obstant això, seguirà en el càrrec de sotssecretari general dels socialistes valencians.

Per al recanvi sonen diferents noms, entre els quals hi ha el de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, que és diputada per Alacant, encara que això comportaria ineludiblement un canvi en el Consell que podria ampliar-se a algun altre més, encara que això és una potestat exclusiva del president de la Generalitat. Una altra opció és la diputada Carmen Martínez, que és també alcaldessa de Quart de Poblet, o el portaveu d’Hisenda i secretari d’Organització del PSPV, José Muñoz.