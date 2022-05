Oltra defensa demanar el mitjà per a l’alt funcionariat de la Generalitat

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha evidenciat, aquest divendres, les diferències en l’executiu autonòmic entorn del requisit lingüístic per a l’alt funcionariat de l’Administració pública valenciana. Oltra ha assegurat que el nivell que creu “adequat” per al grup funcionarial A1 i A2, el més alt de l’escala, siga el C1, el mitjà, a diferència de la proposta de la consellera Gabriela Bravo, que reclama exigir un B2.

“En aquest moment és el nivell que s’exigeix”, ha recordat Oltra en referència al C1, basant-se en el Decret 3/2017 vigent. Per tant, si tira avant el text que proposa la titular del departament de Justícia i que compta amb el suport de directors generals del PSPV, suposaria “empitjorar”. “Virgencita, virgencita, que me quede como estoy”, ha afegit la vicepresidenta del Consell.

Oltra ha defensat que, per a optar a les places d’A1 i A2, es necessita un títol universitari, raó per la qual considera que no tindrien “dificultat a comptar amb aquesta competència lingüística”. “Sembla que és el més adequat”, ha afegit en referència al C1, nivell que ha defensat públicament Compromís, formació que ha carregat amb duresa contra la proposta de Bravo.

No obstant això, malgrat les diferències de criteris en el si de l’executiu, la portaveu del Consell confia que s’arribarà a un acord que serà “satisfactori”. “La prioritat sempre és arribar a un acord i que es garantisquen els drets lingüístics dels valencians”, ha expressat Oltra, que ha insistit que les llengües “són ponts i no murs”.

Dimarts passat, Bravo va mostrar la seua disposició al fet que el decret que ha de regular aquest requisit lingüístic, i sobre el qual hi ha un consens en l’executiu excepte en el punt del nivell que es demana a l’alt funcionariat, vaja “en breu” al Consell. Sobre això, Oltra ha indicat que això significa que l’acord “no està lluny” i no s’ha plantejat la possibilitat que acabe tornant a la Conselleria davant del vot contrari de la resta de socis.