Ribó ofereix València per a albergar Eurovisió... si guanya Chanel

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciat que proposarà formalment la ciutat de València com a seu per a albergar el festival d’Eurovisió de 2023. Això, és clar, sempre que la cançó d’Espanya siga la guanyadora del certamen que se celebrarà la setmana que ve a Torí.

L’alcalde mateix ha pintat ja un suggeriment als eurofans: “Dissabte al matí, platja; al migdia, paelleta; a la nit, Eurovisió. Què us sembla el pla per a 2023?”, un missatge al qual ha afegit que “és una qüestió de voluntat, no monetària”.

València ja va albergar, en els anys noranta, tres edicions consecutives del Festival de l’OTI (1992, 1993 i 1994), celebrades al Teatre Principal. Ribó no ha anunciat, però, quin recinte proposaria, atesa la idiosincràsia de l’eurofan. Per a tot això, farà falta, és clar, que Chanel n’isca vencedora enguany amb la seua cançó SloMo.