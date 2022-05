Un accident de trànsit a la V-30 causa un embossament monumental en els accessos a València

Un accident de trànsit que s’ha produït aquest matí a la carretera V-30, a l’altura de Xirivella i en sentit cap al port de València, ha complicat extraordinàriament el trànsit a València i l’àrea metropolitana, on, a les 9.30 hores, ja es comptabilitzaven almenys 15 quilòmetres de retencions, segons la informació facilitada per la Direcció General de Trànsit (DGT). A mitjan matí, la situació havia tornat a la normalitat.

El sinistre, les circumstàncies del qual encara es desconeixen, així com si ha ocasionat ferits, ha tingut lloc en els carrils de la V-30 en sentit cap al port. Immediatament, la via s’ha col·lapsat i, hores després d’ocórrer l’accident, cap a les 9.30 hores, encara hi havia 7,5 quilòmetres d’embossament.

Aquesta situació ha provocat la congestió d’altres carreteres. A continuació, la situació en cada una d’aquestes a les 9.30 hores, sempre segons les dades de la DGT:

CV-30: 3,5 km de retencions en sentit cap a la V-30. A l’altura de Paterna.

N-220: 2 km d’embossament en sentit cap a la V-30. Al terme de Manises.

CV-365: 1 km de circulació lenta cap a la V-30. A Paterna.

A-3: 1 km d’embossament en sentit a València i a l’altura del terme municipal de la ciutat.

Altres retencions a València i àrea metropolitana

A més d’aquestes vies, aquest matí també s’han registrat retencions en les carreteres que a continuació passem a detallar-te. La situació a les 9.30 hores era la següent: