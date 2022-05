Herrecha Inversions, societat patrimonial propietat d’Hortensia Herrero, entra en l’accionariat de la valenciana Istobal amb un 22 %, amb motiu de la venda del paquet accionarial de les branques familiars Tomás Puchades i Tomás Ruiz.

Amb aquesta operació, Herrecha Inversiones “acompanya Istobal, empresa valenciana líder en la rentada i cura per a l’automoció, en els seus projectes estratègics i plans d’expansió que afermaran el seu lideratge en el mercat exterior. Es tracta, per tant, d’una operació amb impacte més enllà de la Comunitat Valenciana, perquè, per a la societat multinacional, les exportacions representen tres de cada quatre vendes”, segons ha informat en un comunicat.

Les branques familiars que romanen en posició majoritària (Tomás Alfonso i Tomás Alfaro) han destacat que “estem molt il·lusionats amb Hortensia Herrero o Herrecha Inversiones com a partners d’Istobal. Des de la fundació de la companyia, Istobal ha mantingut un ritme de creixement continuat i s’ha posicionat com una de les principals empreses del sector a escala internacional gràcies a les nostres solucions globals i integrals per a la rentada i cura de vehicles. Amb aquesta associació, impulsarem el desenvolupament de nous productes i serveis que augmenten la rendibilitat del sector, proporcionen la millor experiència d’ús i respecten el medi ambient”.

Visió internacional

Istobal, creada en 1950 i amb seu a l’Alcúdia, compta amb més de 900 empleats i s’ha introduït en els mercats xinés i americà. A més, el grup té presència en més de 80 països i té deu filials, així com quatre plantes de producció i assemblatge final a Europa, Amèrica i Àsia.

Grupo Istobal ha crescut un 13,4 % en 2021 i ha recuperat els nivells de facturació prepandèmia. A més, ha augmentat el seu ebitda un 61,2 % en comparació amb l’exercici anterior.

Més del 75 % de la producció d’equips d’Istobal es dirigeix a mercats d’exportació, per la qual cosa aquesta inversió té la finalitat de contribuir al creixement de l’empresa en un període en el qual està accelerant la seua expansió internacional i la digitalització dels seus processos.