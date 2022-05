Lim-Bordalás: decisió urgent

El futur de la banqueta no pot esperar més. El València necessita resoldre la continuïtat de José Bordalás per a començar a planificar la pròxima temporada. Peter Lim, obligat a vendre futbolistes i sense classificació per a Europa, no està en disposició de perdre més temps. La temporada 2022/23 s’acosta i Meriton necessita fer les coses millor que mai perquè la bretxa amb els equips importants de LaLiga no es faça més gran. Hi continuarà Bordalás? El seu contracte diu que sí (acaba el 30 de juny de 2023 i li queda una temporada), però les diferències entre la propietat i l’entrenador són públiques i fins hui cap de les dues parts ha confirmat la seua continuïtat en la banqueta. Bordalás va signar l’estiu passat un contracte de dues temporades que, després del que va succeir l’any passat amb Javi Gracia, inclou una clàusula de fugida (amb una quantitat econòmica estipulada) per la qual les dues parts podrien trencar el seu vincle contractual. Després d’un any de tensions, cal prendre una decisió.

L’entrenador, mentrestant, fa marxa. Segons ha pogut saber Levante-EMV, Bordalás ja ha començat a preparar la pretemporada. El seu cos tècnic ja s’ha posat a la feina per a preparar l’estiu. Cal no oblidar que l’inici de LaLiga està fixat per al 12 d’agost, ja que la competició pararà al novembre i al desembre pel Mundial de Qatar. Que Bordalás comence a preparar la pretemporada no és una dada definitiva, però sí que demostra que l’entrenador està pensant en clau de futur. La postura de l’entrenador respecte al seu futur en la banqueta va quedar clara en la seua roda de premsa de divendres. “El meu futur és que tinc contracte i el meu pensament, en principi, és estar dirigint el València la temporada que ve. Com vaig dir, hi ha coses que millorar. Entenc que puguen haver-hi eixides per la situació econòmica del club, però ací han d’arribar jugadors que siguen del nivell del València. El club em va traslladar que s’havien de vendre jugadors. Ho vaig entendre, però el club també va entendre que cal incorporar jugadors del nivell del València. Els xics ho deixen tot en el camp, però ha quedat palés que ens falten coses”. El tècnic va assegurar que confia “plenament” en la propietat i veu “capacitada” la secretaria tècnica. Segons ell, encara no han parlat de noms propis. “No hem parlat de noms propis ni de les necessitats que té l’equip. Això es debatrà la setmana següent”, va dir. El club no s’ha manifestat públicament sobre el futur de Bordalás. Les úniques picades d’ullet del club a l’entrenador han arribat en les xarxes socials després dels insults de San Mamés i la trampa dels mitjans bascos en sala de premsa. Primer, amb el “Respect. Don José Bordalás” de dissabte a la nit i, després, amb el “Respect. Padreando” de diumenge al migdia.