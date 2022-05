El PSPV insta a posar fi a la prostitució a les carreteres de la Generalitat

El PSPV-PSOE va presentar ahir una proposició no de llei a les Corts amb la qual demana multar els puters que sol·liciten, directament o indirectament, els serveis de dones prostituïdes en totes les carreteres que siguen titularitat de la Generalitat. La iniciativa, presentada per les diputades socialistes Sandra Martín i Rosa de Falastín Mustafá, planteja, a més, establir un protocol de suport i protecció per a les dones que es troben en situació de prostitució en aquestes vies.

En aquest sentit, Sandra Martín, portaveu d’Obres Públiques a les Corts, va assenyalar que “les dones que es veuen obligades a exercir la prostitució al carrer són les més necessitades i empobrides i les que es troben en major risc d’exclusió social”, i va reivindicar, a més, el treball realitzat pel Fòrum Valencià per a l’Abolició de la Prostitució. Per la seua banda, Rosa de Falastín Mustafá, portaveu d’Igualtat a les Corts, va destacar “el ferm compromís dels i les socialistes valencians per abolir el mal que suposa la prostitució per a la nostra societat”. “La prostitució és una forma extrema de desigualtat i explotació. No podem acceptar que els cossos de les dones siguen mercaderia a la venda en les nostres carreteres”, va concloure.