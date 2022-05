Ribó justifica la seua absència en els actes de la Mare de Déu: “Estem en un estat aconfessional, no en un estat nacional-catòlic”

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha justificat la seua absència en els actes religiosos de la Mare de Déu dels Desemparats d’ahir diumenge perquè, “com cada any des que vaig accedir al govern”, no hi participa per una decisió personal i per les seues creences personals. Tant María José Catalá, la líder del PP, com Fernando Giner, líder de Ciutadans, han criticat Ribó per la seua absència en el trasllat i l’eucaristia, entre altres solemnitats en honor a la Mare de Déu dels Desemparats. “Estem en un estat aconfessional, no en un estat nacional-catòlic”, ha manifestat Ribó, que ha assenyalat que, des que va accedir a l’alcaldia, no va a actes religiosos, “ni catòlics, ni protestants, ni islàmics, ni de cap classe”.

D’altra banda, a preguntes sobre si hi haurà tapís per a la celebració del Corpus Christi, Joan Ribó ha assenyalat que pensa que sí i que aquesta festivitat se celebrarà “d’una manera normal”. “Crec que sí que tindrem tapís” i que “se celebrarà el Corpus d’una manera normal”, ha respost. Sobre l’absència de l’escuradeta Relacionat també amb les dues festes, la de la Mare de Déu i el Corpus, també va aprofitar la regidora d’Espai Públic, Lucía Beamud, per a donar la seua versió sobre l’absència del Mercat de l’Escuradeta, que se celebra en el període entre les dues festes i que, per tercera vegada, no se celebrarà, atés que la seua ubicació tradicional, la plaça de la Reina, es troba en ple procés d’obres de remodelació, la qual cosa impedeix que se celebre allà. Però la regidora ha explicat que, “com qualsevol altra ocupació de domini públic municipal, la part associativa o part interessada ha de sol·licitar l’ocupació del domini públic que es pretenga”. I, en aquest cas, l’entitat promotora del mercat ambulant no ha sol·licitat cap ocupació alternativa, per la qual cosa no s’ha pogut tramitar. “Hi ha altres associacions i altres entitats, en altres esdeveniments que acostumaven a tindre determinades localitzacions, que sí que han sol·licitat i tramitat altres ubicacions”, ha explicat. Beamud ha conclòs assenyalant que “les portes de la Regidoria d’Espai Públic estan obertes a totes i cada una de les entitats de la ciutat” i ha assegurat que l’Ajuntament està obert a “qualsevol cosa que vulguen fer de cara a l’any que ve, com sempre”. 62