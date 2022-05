Nous sondatges anuncien la descontaminació de l'antiga gasolinera

La Conselleria de Medi Ambient va iniciar ahir unes prospeccions en el solar de l'antiga gasolinera de l'avinguda Luis Suñer per a confirmar la presència de restes de carburants en el subsol -tal com va revelar l'estudi d'una empresa contractada per l'Ajuntament d'Alzira- com a pas previ per a escometre la descontaminació.

La Direcció General de Qualitat Ambiental havia assumit el compromís de costejar la descontaminació de la parcel·la, que l'Ajuntament pretén convertir en zona verda, i segons va informar la Regidoria de Serveis Urbans i Obres Públiques, ahir es van iniciar les prospeccions per a comprovar els nivells de contaminació abans d'escometre l'última fase d'aquest llarg procés. L'única condició que va posar la conselleria va ser que el sòl fora de titularitat pública i l'Ajuntament ja va aconseguir en el seu moment l'acord de compra d'aquesta estació de servei que ja havia registrat fuites en el passat. El regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual, va destacar ahir que, amb aquestes últimes anàlisis, «sabrem quins són els nivells de contaminació del sòl per a començar a treballar en la seua eliminació i convertir finalment aquesta parcel·la en un espai per a tots els ciutadans. Cada vegada estem més a prop d'aconseguir allò pel que tant han lluitat els veïns de l'avinguda Luis Suñer», va incidir l'edil. Fernando Pascual va revelar que les primeres extraccions de terra deixaven en l'ambient cert olor d'hidrocarburs, motiu pel qual augurava que previsiblement persisteix la contaminació que l'empresa que va fer una radiografia del terreny amb diferents tècniques ja havia avançat.