El Palau de la Música ofereix concerts-taller dirigits a bebés i a famílies gestants o adoptants

El Palau de la Música de València ofereix aquesta setmana, a l'Almodí, una sèrie de concerts-taller, que comencen demà dimecres, dirigits especialment a bebés i a les famílies gestants o adoptants. L'auditori valencià ha ampliat el termini per a reservar l'assistència, a través del seu web. Tal com ha assenyalat la presidenta del Palau, la regidora Gloria Tello, el projecte educatiu “Menut Palau” “és un dels pilars fonamentals de la nostra programació”, i en aquest sentit ha afegit que “creiem absolutament necessària i beneficiosa la incorporació de la música com un element essencial des de molt primerenca edat, reforçant els valors pedagògics i els d'oci i gaudi”.

D'aquesta manera, “Con Bombo y Platillo” es desenvoluparà a l'edifici gòtic valencià demà dimecres, dijous, divendres i diumenge en doble sessió, a les 11.00 i 12.30 hores. D'una duració de 40 minuts aproximadament, la part musical estarà a càrrec del duo especialitzat en aquesta mena de concerts “De soprano i arpa”, format per la soprano Quiteria Muñoz i l'arpista Úrsula Segarra. La psicòloga Amanda Meliá d'Alba serà l'especialista que descobrisca les persones assistents la importància de la música en l'educació infantil. L'objectiu d'aquests concerts-taller és donar a conéixer la importància d'incloure la música en l'educació de les xiquetes i els xiquets, a través d'activitats participatives que mostraran com aprén el seu cervell. Unes activitats que també van dirigides a persones que desitgen conéixer la importància de la música en aquestes edats tan primerenques. En aquest sentit, el director del Palau, Vicent Ros, ha afegit que “el nostre projecte educatiu està obert i dissenyat per a incorporar-hi millores contínues, tant en els continguts musicals com en els pedagògics i d'aprenentatge”. En cada sessió poden participar fins a 30 persones que esperen un bebé o estiguen en procés d'adopció, així com 10 bebés, amb les seues mares o pares. Aquestes activitats són gratuïtes i les persones que desitgen assistir-hi podran reservar plaça per mitjà del formulari situat en la pàgina web de l'auditori valencià.