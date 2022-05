Picassent instal·la contenidors per a la recollida d'oli domèstic

L'Ajuntament de Picassent comença una nova acció que s'emmarca dins de la campanya «Per un Picassent més net», i que pretén la recollida de l'oli domèstic usat per la ciutadania, un residu altament tòxic i que perjudica seriosament la xarxa de claveguerams. I és que un litre d'oli domèstic de cuina pot arribar a contaminar 1.000 litres d'aigua. Per cada litre d'aquest residu es pot aconseguir quasi un litre d'un biocombustible per a motors dièsel.

Així doncs, qualsevol veí o veïna del municipi podrà recollir un embut els dies 14, 18, 21 i 25 de maig al mercat municipal, on se situarà un punt informatiu en què totes les persones que vulguen podran informar-se sobre com utilitzar-lo. L'alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, apunta que, «continuant amb la línia del tractament de residus començada per l'Ajuntament, posem en marxa ara aquest nou sistema de depòsits per primera vegada al municipi amb l'objectiu de fer de Picassent un poble cada dia més net. Per això també convide la ciutadania a fer un bon ús dels recipients i a depositar-los en els contenidors taronja que trobaran a la localitat». Les ubicacions d'aquests contenidors taronja tant al poble com a les urbanitzacions són les següents: Avinguda del Nord, carrer Carles Albors, plaça de l'Ajuntament, plaça del Mercat de la Miraculosa, carrer Generalitat Valenciana, carrer Mariano Benlliure i també a les urbanitzacions següents: La Pineda, Lloma de la Verge, l'Alter, Sierramar, Omet i Sant Ramon.