Quinze anys sense el trasllat de la subestació elèctrica de Patraix

Diumenge que ve es compliran 15 anys de l'explosió a la subestació elèctrica de Patraix, un sinistre que no va causar ferits però que va generar un enorme renou social, així com una gran mobilització cívica i política. De fet, l'ona expansiva va destrossar els vidres dels habitatges més pròxims i va generar un gran temor al barri. Després del succés, el ple de l'Ajuntament va decretar per unanimitat el tancament de la subestació i el seu trasllat a uns terrenys al nou llit del Túria.

No obstant això, han passat tres lustres i no hi ha notícies rellevants sobre aquesta infraestructura que gestionen Iberdrola i Red Eléctrica de España. Ahir, en unes declaracions recollides per Onda Cero València, l'alcalde Joan Ribó va declarar que li agradaria que la subestació es trasllade a una altra ubicació. Mentrestant, fonts d'Iberdrola van apuntar a la companyia d'àmbit estatal, que utilitza aquesta subestació quan hi ha pics de demanda energètica en aquesta zona de la ciutat, i al fet que el Ministeri d'Indústria continua considerant estratègica aquesta planta per a garantir el subministrament a la capital. Compromís i PSOE, en l'oposició i abans de véncer Ribó en les eleccions de 2015, van reclamar en diverses ocasions el tancament definitiu de la subestació. No obstant això, ara en el govern municipal, ambdues formacions han rebaixat el to i ningú sap aclarir què passa amb la planta. De fet, el trasllat de la subestació estava inclòs en el Pla estratègic nacional d'indústria però mai es va concretar. Ahir la vicealcaldessa Sandra Gómez va confirmar que l'entorn de la subestació serà reurbanitzat i que es convertirà en una nova plaça de 5.000 m². La nova àgora s'alçarà sobre els actuals solars entre el carrer de Campos Crespo i la subestació elèctrica de Patraix, i remodelarà els carrers Ramon de Perellós i Folch de Cardona.