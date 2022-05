Hugo Duro continuarà marcant gols a Mestalla fins a 2026

Hugo Duro es va convertir ahir en jugador del València CF a tots els efectes. El club va decidir pagar els quatre milions d’euros que exigia la seua opció de compra i el davanter signa fins a l’any 2026. El València ho va anunciar en les xarxes socials mitjançant una seqüència de tres vídeos originals, entre els quals n’hi havia un de Miguel Ángel Román, autor de la ja històrica narració de “Tocó en Hugo Duro”, i un altre del futbolista madrileny tocant un piano en la gespa de Mestalla.

“El València CF ha executat l’opció de compra sobre Hugo Duro, que, després d’aquesta temporada cedit pel Getafe CF, es converteix en jugador valencianista fins al 30 de juny de 2026”, expressa el comunicat del club.

Tal com ja va informar SUPER, l’atacant tenia ja fa setmanes molt clar el seu desig. Esperar el València CF fins al dia 15, el termini màxim, i, mentrestant, no parlar amb cap club. Tampoc amb el Getafe. El seu desig era el de quedar-s’hi i ho ha aconseguit. S’ho ha guanyat amb la seua actitud i els seus gols. Els 10 que suma entre la Lliga i la Copa ja han elevat la seua taxació fins als 8 “quilos”, just el doble del que li ha costat.

“Enguany he descobert l’ADN València CF. Els primers dies em van dir que ací a la gent li agrada la gent que penca. Quan m’ho van dir sabia que encaixaria bé ací. Soc una persona treballadora, ningú m’ha regalat res, l’èxit sempre s’aconsegueix amb treball”, va comentar amb orgull el davanter després de confirmar-se el seu traspàs.

“Tenia ganes d’aquest moment, després de l’any que porte ací. Tenia moltes ganes de quedar-me ací més temps. Estic molt feliç. Quatre anys més ací. És una notícia magnífica. El València CF és dels clubs més grans d’Espanya. Poder jugar ací tant de temps, per a mi, és un orgull. Estic ple de felicitat i amb ganes de seguir molt de temps ací”, va afegir el davanter en declaracions a VCF Media. Ara li queden un mínim de quatre anys amb el club de Mestalla, on se sent “com a casa”.