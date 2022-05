L’escriptor britànic Owen Jones intervindrà a València en la Festa de la Primavera de Podem

L’escriptor i columnista britànic, Owen Jones, autor d’obres com The Chavs o The Establishment estarà a València el pròxim 21 de maig. Ho farà per a intervindre en la Festa de la Primavera que organitza Podem al Jardí de Vivers, on parlarà de les relacions laborals sota el títol “La batalla pel temps: el dret a viure millor”.

Jones és un dels intel·lectuals de referència de l’esquerra britànica, té més d’un milió de seguidors i ja va ser present a València en 2015 en el tancament de la campanya electoral de la coalició de Podem i Compromís a la Fonteta, encara que en aquella ocasió no va intervindre. 💜Hoy os traemos una sorpresita, tendremos a @OwenJones84 en València, el autor de Chavs o The Establishment participará en nuestra #FiestaDeLaPrimavera.



Le acompañarán @MazelLilith, @luciadeluna y @nachoalvarez_ . pic.twitter.com/M0GJrrKpMI — PODEM (@Podem_) 11 de mayo de 2022 Al costat d’Owen Jones en el debat hi haurà la secretària d’Organització del partit morat, Lilith Vertrynge, número dos de la formació, i el secretari d’estat de Drets Socials, Nacho Álvarez; és a dir, dos dels màxims referents del partit, que farà un important desembarcament a la capital del Túria durant el cap de setmana. De fet, aquesta no serà l’única xarrada que comptarà amb presència d’alts comandaments de Podem. En una altra sobre la monarquia participarà el diputat Rafa Mayoral; la portaveu del partit, Isa Serra; la vicepresidenta de Balears, Gloria Santiago, i l’exsecretari de Discurs i Anàlisi Política al costat de Pablo Iglesias, Manu Levin. No s’ha confirmat la presència de l’exsecretari general. També hi apareixeran figures d’altres formacions com la diputada d’EH Bildu, Mertxe Aizpurua; l’escriptora Elisabeth Duval o l’exlletrat del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, als quals se sumaran els concerts de Manel, Samantha Hudson o Los Chikos del Maíz.