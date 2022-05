Multa de 1.300 euros a un grafiter per pintar el pont de Sant Josep

El titular de Jutjat d’Instrucció número 20 de València li ha imposat una sanció de 1.367,37 euros a un home, José Manuel M.M., que va ser sorprés per la Policia Autonòmica pintant amb una brotxa el pont de Sant Josep.

L’autor d’aquests fets ha sigut condemnat per un delicte contra el patrimoni històric previst en l’article 323.1 del Codi Penal, ja que aquest monument està catalogat com a bé de rellevància local. D’aquesta quantitat, un total de 647,37 euros corresponen a la indemnització que reclama l’Ajuntament de València pel cost de netejar aquesta pintada. La resta dels diners, 720 euros, ix de multiplicar la multa que ha imposat el jutge a l’acusat: huit mesos de sanció monetària a raó de tres euros per dia. En cas de no pagar, el condemnat pot passar diversos dies a la presó.

Els agents van sorprendre el grafiter amb una motxilla en la qual portava dos pots de pintura negra i blanca, una brotxa, un pot d’aigua amb sabó i dos parells de guants. Tot ha sigut destruït. En el moment en què se li va intervindre aquest material, estava pintant cercles, notes musicals i la paraula sport, en totes dues parets i en el sostre de la quarta volta d’aquest pont, comptant des del districte de Trànsits.