La Politècnica reforça els estudis d’enginyeria davant de l’allau de tecnològiques

La Universitat Politècnica de València (UPV) reforçarà els estudis d’enginyeries vinculades a la informàtica i les telecomunicacions davant de l’allau de tecnològiques que han mostrat el seu interés per instal·lar-se a València. La demanda de perfils vinculats a carreres TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) és superior a l’oferta. Cada any ix de la Politècnica uns 150 egressats (llicenciats) en telecomunicacions i 300 en informàtica. Com va informar ahir Levante-EMV, HP (abans coneguda com a Hewlett-Packard) obrirà a València un centre de desenvolupament de programari que tindrà 500 enginyers i per al qual reclutarà personal qualificat format a la Politècnica.

“Hi ha un gran talent a la UPV i això ho han tingut en compte per al seu creixement com a companyia”, apunta José Francisco Monserrat, vicerector d’Internacionalització i Comunicació de la UPV. Monserrat va precisar que, igual que HP, altres empreses com Volkswagen (per a la gigafactoria de Sagunt), 31st (desenvolupador de jocs), SDG Group i altres que encara no poden transcendir s’han dirigit a la UPV a la recerca d’enginyers. “Tenim 6.000 egressats a l’any en totes les carreres i una capacitat important d’adaptació dels màsters i graus. Ací estem formant els perfils que necessita HP i Volskwagen. Ens està passant que la demanda de perfils TIC és superior a la nostra capacitat actual de formació. Treballem per incrementar l’oferta en informàtica i telecomunicacions”, va afegir Monserrat. Un problema afegit és que el 25 % dels universitaris valencians d’una carrera TIC acaba emigrant. En qualsevol cas, la Politècnica s’ha convertit en un pol de captació d’empreses tecnològiques pel seu potencial per a formar estudiants. La mateixa HP volia instal·lar-se al campus, però ha hagut de buscar una altra ubicació davant de la falta d’espai. Startup Valencia Nacho Mas, CEO de Startup Valencia (col·lectiu que representa les empreses tecnològiques emergents), subratlla la importància de la Politècnica com a agent dinamitzador del sector. “Tots els alumnes d’informàtica o telecomunicacions ixen amb treball. Són perfils molt demanats per les tecnològiques que decideixen instal·lar-se a València”, indica Mas. En el cas de Volkswagen, la companyia busca perfils més industrials i del sector químic per a la seua gigafactoria de bateries de Sagunt. Un dels motius que va influir en l’aposta de la multinacional alemanya per València va ser la capacitat de formació de la UPV. Segons el vicerector d’Internacionalització i Comunicació, hi arribaran més empreses, ja que, en aquests moments, diverses companyies interessades han preguntat pels plans d’estudis de la Politècnica. En el cas de Volkswagen, la UPV ja està començant a analitzar de manera interna com reforçarà la seua oferta per al sector de l’automoció en el futur.