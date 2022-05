El pressupost de Sagunt entra en vigor amb un retard de 130 dies

La publicació oficial de l’aprovació definitiva del pressupost de l’Ajuntament de Sagunt per a aquest 2022, que va tindre lloc ahir, culmina, finalment, la tramitació d’aquest expedient, que, a partir de hui, entra en vigor amb 130 dies de retard, és a dir, té per davant menys de dos terços de l’exercici en el qual ha d’executar-se. Tot i que, com el tripartit s’ha encarregat de remarcar en les últimes setmanes, la pròrroga dels anteriors comptes permetia al consistori seguir amb el seu funcionament rutinari, moltes qüestions estaven pendents d’aquest últim pas, que ara per fi es podran desbloquejar.

Així, i a costa de les habituals modificacions que s’introdueixen durant l’any en el pressupost, el consistori té llum verda en uns comptes que per a l’Ajuntament ascendeixen a 93,1 milions d’euros, als quals cal sumar els més de 2 milions del Consell Agrari, els quasi 15,6 milions de la SAG i els 258.000 euros de la Fundació de Patrimoni Industrial del Port de Sagunt, la qual cosa llança una suma per damunt dels 111 milions d’euros. En aquest expedient també es detallen les plantilles d’aquests organismes, amb referència tant a les places creades com a les vacants. En aquest aspecte destaca l’escala d’administració general, que compta amb 191 llocs, però només 88 estan ocupats. Arquitectes, treballadors i educadors socials, enginyers tècnics industrials o agents de policia són algunes altres places en les quals també hi ha un gran nombre de vacants. L’aprovació del pressupost ha sigut possible ara perquè no s’hi van presentar al·legacions i ja només un recurs contenciós administratiu en els pròxims dos mesos podria tombar aquests comptes, que tenen la seua principal incògnita en la necessitat de vendre solars per més de 6 milions per a complir amb les inversions.