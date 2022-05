Ribera Salud fa indefinits 38 infermers a Dénia després de la vaga dels sanitaris

Ja hi ha hagut una primera reacció de l’empresa després de la vaga de tres dies dels sanitaris de la Marina Alta. Ribera Salud, que controla el Departament de Salut de Dénia, ha anunciat hui que farà indefinits 38 professionals d’infermeria que fins ara tenien contractes eventuals. La directora d’Infermeria del Departament de Salut de Dénia, Natalia Casado, ha afirmat que “l’objectiu és poder oferir estabilitat al personal d’Infermeria, així com fer valdre el seu esforç i dedicació constant”.

El grup sanitari afirma que aquests contractes indefinits responen a “atraure i fidelitzar talent”. El director de Personal del grup Ribera, Salvador Sanchis, ha insistit que “en moments complexos com l’actual és important l’aposta per l’ocupació estable per a generar compromís dels professionals a llarg termini en les organitzacions sanitàries”.

Ribera Salud també ha assegurat que el 95 % dels seus empleats tenen contractes indefinits.

Aquesta mesura arriba després dels tres dies de vaga (de dimecres a divendres) que els sanitaris de la Marina Alta van dur a terme la setmana passada en protesta per les males condicions laborals. Denuncien que segueixen amb el mateix conveni des de 2014 i que l’empresa només accepta millores salarials mínimes. Això provoca, segons ha insistit el Comité d’Empresa de Marina Salud, que els professionals se’n vagen a altres departaments on tenen millors condicions laborals.