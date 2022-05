Campillo nega irregularitats en l'Organisme de Parcs i Jardins i demana "calma" a UGT

El vicealcalde Sergi Campillo ha negat irregularitats en les contractacions de personal fetes per l'Organisme Municipal de Parcs i Jardins i ha destacat que aquests contractes estan fiscalitzats pel "filtre jurídic" de la Secretaria de l'Ajuntament de València. "La gestió de personal s'està duent a terme de manera correcta i d'acord amb la llei", ha subratllat el també president d'aquest organisme dependent de l'Ajuntament de València. Campillo ha respost així a un comunicat d'UGT i del Comité d'Empresa en el qual acusen el vicealcalde i president d'aquest òrgan municipal, i el seu gerent, de prioritzar la despesa en la cúpula d'aquest organisme per damunt de la millora dels sous dels treballadors, entre altres qüestions.

Campillo ha demanat "calma" als sindicats i al Comité d'Empresa i els ha exigit "lleialtat" a l'hora de negociar el nou conveni laboral que, diu, és molt antic. "Està prorrogat" des d'abans d'accedir a la presidència de Parcs i Jardins, i hi ha pendent una reunió per a hui mateix. El vicealcalde ha destacat també que, gràcies a les seues gestions, els treballadors de Parcs i Jardins estan cobrant el plus de perillositat des de 2021 i 2022, que han recuperat després de l'acord amb el mateix Campillo, i amb efecte retroactiu i gràcies al consens amb els representants dels treballadors. Quant al conveni, el vicealcalde hi afig: "ens està costant molts esforços tirar avant la nova versió del conveni", però hi continuem treballant. Per tant, ara mateix, Campillo afirma que s'està en fase d'estudiar les al·legacions que ha presentat el mateix Comité d'Empresa respecte a la identificació dels llocs que han d'eixir a oferta pública abans de l'1 de juny de 2022, per a la Convocatòria Extraordinària del Procés de Consolidació i Estabilització, marcat per la Llei 20/2021. Aquests llocs, ha reiterat el vicealcalde, "es convocaran dins del termini i en la forma escaient, com no pot ser d'una altra manera, i ho comunicarem al Comité d'Empresa", matisa. Finalment, l'alt càrrec de Compromís adverteix que les "falses acusacions" d'UGT i del Comité "no ajuden al clima de diàleg necessari" per a impulsar les negociacions sobre el conveni. Al contrari, aquestes acusacions "no fan sinó entorpir el diàleg" i el consens.