Quique Dacosta guardonat amb el Premi Conexus

Quique Dacosta és el guardonat per la Fundació Conexus Madrid-Comunitat Valenciana en reconeixement a la seua trajectòria i esforç per ser un dels millors ambaixadors de la marca Comunitat Valenciana, relacionant els conceptes de gastronomia, cultura, empresa i sostenibilitat.

Per a premiar Dacosta, segons el president de Conexus, Manuel Broseta, han valorat que sap “conjuminar com pocs el seu amor per la Comunitat Valenciana -les nostres tradicions, el nostre producte i la geografia- amb l'estètica, la tècnica i la tecnologia, sense oblidar una cosa tan important com la sostenibilitat, creant nous llenguatges gastronòmics marca Comunitat Valenciana”.

La Fundació organitza el Premi en col·laboració amb CaixaBank, que distingeix una personalitat, empresa o institució que haja promogut els interessos o la imatge de la Comunitat Valenciana en el territori nacional i internacional. Els premiats anteriors han sigut Ford, el Grup IVI, Porcelanosa, el Port de València, Lanzadera i Alacant. El premi s'entregarà en el sopar anual de Conexus, que tindrà lloc el 13 de juny a Madrid.

Dacosta utilitza la cultura i el territori com a bandera, personificant la qualitat, l'excel·lència, la innovació i la tradició

Quique Dacosta, director i creador gastronòmic de l'Hotel Mandarin Oriental Ritz Madrid, va començar en 1988 a treballar en el que ara és Quique Dacosta Restaurant. La mar Mediterrània i el Parc Natural del Montgó han sigut un enclavament fonamental en la seua cuina per la riquesa inesgotable dels seus fons marins i la seua particular ubicació geogràfica. És reconegut a tot el món per la seua expressió artística de la cuina. S'ha convertit en el xef que utilitza la seua cultura i territori com a bandera, personificant la qualitat, l'excel·lència, la innovació i la tradició. En 2012 va rebre el màxim reconeixement de la Guia Michelin, que va atorgar tres estreles a Quique Dacosta Restaurant, que també està present en les més prestigioses llistes internacionals.