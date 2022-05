Torrent retorna a la ciutadania 22.000 euros en reclamacions

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) de Torrent ha publicat la seua memòria anual d'activitats de 2021. L'OMIC va rebre un total de 1.322 reclamacions dels usuaris i, a través de la intervenció d'aquest òrgan, han obtingut devolucions per un import que ascendeix a 22.132,84 euros.

En aquest estudi es detallen les accions fetes pel departament durant aquest període de temps i les dades derivades d'aquest treball. S'inclouen qüestions relacionades amb telefonia, al·legacions i instàncies generals, energia, bancs i financeres o grans superfícies.

“Treballem per a reivindicar i defensar els drets bàsics dels torrentins i torrentines com a consumidors”, destaca el regidor de Consum, Toni Nebot. També explica que “l'oficina ofereix ajuda i orientació de manera gratuïta, de manera que qualsevol pot accedir als seus serveis”.

Cal destacar que l'OMIC ha estat atenent per telèfon els dilluns i dimecres, introduint a poc a poc la presencialitat de les atencions, tant per als habitants de Torrent com d'altres poblacions pròximes que no disposen d'oficina del consumidor. A més, ha prestat servei a les persones majors que tenen dificultats per a accedir a l'Administració electrònica.