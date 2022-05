València es postula per a acollir l'Oficina Nacional de l'Emprenedoria

L'Ajuntament de València elevarà una proposta al Govern central perquè establisca a la capital del Túria l'Oficina Nacional de l'Emprenedoria. Així ho ha explicat la vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, abans de traslladar directament la petició a l'alt comissionat per a Espanya Nació Emprenedora, Francisco Polo, en una reunió de treball aquest dijous al Palau de la Moncloa, acompanyada per la regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, segons ha explicat el consistori en un comunicat.

La vicealcaldessa ha apostat per "diversificar el Govern" en els territoris espanyols i ha ressaltat que València "exemplifica que és una de les principals capitals on s'estan desenvolupant les millors oportunitats de dinamització econòmica d'Espanya". "De fet, estem liderant la creació d'ocupació en les últimes dades que tenim disponibles", ha incidit.

"València hui és una ciutat dinàmica, viva i vibrant, i necessita lideratges i projectes que sàpien aprofitar tot el potencial que té la nostra ciutat", ha defensat Gómez, al mateix temps que ha destacat el treball fet per la Regidoria de Desenvolupament dels Sectors Econòmics per a convertir València en un centre tecnològic referent, amb mesures com la creació de la plataforma València Tech City i el desenvolupament de projectes urbanístics.

Un projecte de ciutat que, segons destaca l'Ajuntament, "ja ha donat els seus fruits, com l'arribada del centre de desenvolupament de programari d'HP, que s'instal·larà a València, i en el qual treballaran 500 enginyers".

L'Oficina Nacional de l'Emprenedoria és una plataforma que pretén convertir-se en el paraigua per a les xarxes de suport a l'emprenedoria que hi ha a Espanya de manera coordinada i en col·laboració amb la Xarxa Nacional de Centres d'Emprenedoria (RENACE) i la Xarxa de Punts d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) que actualment gestiona el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.