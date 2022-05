Detingut a Albal un reincident per abusos sexuals a joves

La Guàrdia Civil d’Alfafar-Catarroja (València) ha detingut un home de 32 anys per un presumpte delicte d’abusos sexuals a un jove a la localitat valenciana d’Albal.

El passat 20 d’abril, un xic de 18 anys va accedir a un local, propietat de l’abusador, per a demanar-li una reparació d’un electrodomèstic, informa l’institut armat.

L’home va abusar de la víctima després de tancar la porta i la persiana de l’establiment. Llavors, el jove va alertar un amic per telèfon, que hi va acudir ràpidament i va colpejar la persiana fins que l’amo va obrir i els va proposar passar a la rebotiga per a consumir substàncies i alcohol, així com per a mantindre una trobada sexual.

Els dos amics van aprofitar una distracció del sospitós per a fugir del local i donar compte dels fets. Finalment, el passat 3 de maig, els investigadors van comprovar l’existència d’antecedents per fets similars denunciats en dependències de Carlet (València).

Després de les perquisicions, l’home, de nacionalitat espanyola, va ser arrestat per un presumpte delicte d’abusos sexuals. El Jutjat d’Instrucció i Primera Instància número 3 de Catarroja va decretar una ordre d’allunyament d’aquest sobre la víctima.