Espanya debutarà contra Sèrbia en la fase de grups de la Davis a València

L’equip espanyol de Copa Davis debutarà en la fase final de grups de l’edició de 2022, en el grup B que es disputarà al pavelló de la Font de Sant Lluís de València, el dimecres 14 de setembre contra Sèrbia.

Els següents enfrontaments de la selecció, tots a les quatre de la vesprada, seran el divendres 16 contra el Canadà i el diumenge 18 contra Corea del Sud.

El grup A està compost per Croàcia, Itàlia, Argentina i Suècia i jugaran a Bolonya; en el C hi ha França, Alemanya, Bèlgica i Austràlia —disputaran els partits a Hamburg— i en el D figuren els Estats Units, Gran Bretanya, el Kazakhstan i Països Baixos, que competiran a Glasgow, tots entre el 13 i el 18 de setembre, amb un partit per dia. Rússia, equip defensor del títol, no hi participarà enguany arran de les sancions per la guerra d’Ucraïna. Els dos millors de cada grup es classificaran per a la final, que tindrà lloc al Palau d’Esports José María Martín Carpena de Màlaga del 21 al 27 de novembre.

Màster 1000 de Roma

Novak Djokovic va superar amb contundència el suís Stanislas Wawrinka, amb un doble 6-2, en els huitens de final i s’enfrontarà ara en quarts al canadenc Félix Auger-Aliassime.