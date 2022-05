L’aterratge de Marzà com a diputat ras obligarà a fer canvis en el grup de Compromís

El conseller ixent d’Educació, Vicent Marzà, és diputat de Compromís des de fa set anys. Però, per la seua tasca al capdavant de la Conselleria, només ho era a l’efecte de votació i no participava en el treball diari del grup parlamentari. Ara, com a diputat ras, haurà de ser adscrit a alguna de les comissions de les Corts, la qual cosa obligarà a fer encara que siga una reestructuració mínima en el grup. El mateix Marzà ja ha assegurat que no hi haurà canvis de gran importància i que l’elecció de Papi Robles com a síndica ha sigut molt positiva. Marzà centrarà, sobretot, la seua acció en el partit de cara a l’any electoral. Uns mesos en què Compromís ha d’acordar lideratges i possibles aliances.