El PSPV presentarà en tots els ajuntaments l’ordenança abolicionista que permet multar els puters

El PSPV presentarà en tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana l’ordenança abolicionista que permet perseguir els puters i protegir les víctimes de prostitució.

Es tracta del text que ha publicat aquesta setmana la Generalitat i ofereix un marc jurídic als consistoris que permet fer passos per a posar fi al tràfic de dones fins que hi haja una llei abolicionista estatal.

“Les socialistes valencianes sabem que l’abolició de la prostitució no és una utopia, sinó que és un objectiu assolible i inajornable”, afirma en un comunicat la sotssecretària general d’Igualtat del partit, Ana Domínguez.

Així, fins que siga una realitat la llei integral per a l’abolició de la prostitució, el PSPV creu que les administracions tenen l’obligació de posar en marxa tots els mecanismes al seu abast per a avançar en l’erradicació de l’esclavitud sexual.

A més, amb la presentació d’aquesta ordenança, busquen transmetre una idea “totalment oposada a la d’ajuntaments com el d’Alacant (PP-Cs), on les dones que són víctimes d’explotació són tractades com a delinqüents i no com a víctimes”.

Compromís de les institucions

Aposten, així, per una mirada àmplia i un compromís de totes les institucions per a abordar amb garanties una realitat tan complexa com la prostitució, per a la qual cosa insten alcaldesses i regidores de tots els ajuntaments a “ser valentes” i posar en marxa en els seus municipis l’ordenança que pose fi a l’explotació sexual.

Entre les mesures de l’ordenança destaquen les sancions per als puters, la consideració de la prostitució com una activitat il·lícita i vulneradora de drets o els itineraris formatius i sociolaborals per a les víctimes de prostitució.

Eines que, en la seua opinió, faciliten que l’administració més propera al ciutadà puga treballar per a posar fi a una realitat cruel que pateixen moltes dones i “davant de la qual no podem mirar cap a un altre costat”.