La reforma del Consell retarda a dimarts la posada en marxa de la línia 10 de Metrovalencia

La reforma del Consell prevista aquest cap de setmana i la presa de possessió dels nous titulars dels departaments prevista dilluns que ve ha obligat a retardar l’obertura de la línia 10 de Metrovalencia entre el centre de la ciutat i el barri de Natzaret prevista per a dilluns que ve. Segons confirmen fonts de la Conselleria de Política Territori, Obres Públiques i Mobilitat, el titular de la qual, Arcadi España, podria veure’s afectat pels canvis del Consell —ampliant competències o canviant de cartera—, el viatge inaugural amb els representants institucionals se celebrarà el dimarts 17 de maig a les 10.30 hores. Amb posterioritat, la línia s’obrirà al públic per a iniciar el servei amb normalitat, segons preveuen els responsables de Metrovalencia.

La futura línia 10 de Metrovalencia, antiga T-2, ha sigut durant anys un metro-tramvia sense trens, com l’aeroport sense avions de Castelló. La primera pedra d’aquest nou tram, ara com ara sense connexió amb la resta de la xarxa de Metrovalencia, es va col·locar el 10 de gener de 2007 a l’avinguda Antonio Ferrandis; aquell mateix estiu també van començar els talls de trànsit a Russafa per a construir el túnel del carrer Alacant que continua per les avingudes de Germanies i Antic Regne fins a la d’Amado Granell (aleshores General Urrutia) i la connexió en superfície amb la Punta i Natzaret. Les obres van quedar paralitzades sine die en 2011 a causa de la crisi i no es van reprendre fins a l’any 2019, amb la qual cosa la posada en marxa es produirà tres anys després d’haver-se représ les obres.