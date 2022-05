El 77 % de les empreses elevarà les seues vendes enguany malgrat la incertesa

La incertesa generada pel conflicte d’Ucraïna ha eclipsat en part la recuperació econòmica que havia suposat la fi de la pandèmia i de les mesures restrictives que aquesta va implicar, però no ha afectat les previsions de negoci de les empreses espanyoles, que es mantenen estables, segons conclou la nova edició de l’informe Perspectives Espanya 2022, elaborat per KPMG en col·laboració amb la patronal CEOE. El document assegura que el 77 % dels enquestats espera augmentar la seua facturació en 2022 i quasi la meitat, el 48 %, preveu fer-ho per damunt del 5 %.

Antonio Garamendi, president de la CEOE, considera que “els empresaris espanyols són molt conscients que estem en un moment complicat, en el qual es necessiten mesures addicionals per a consolidar la recuperació que s’havia iniciat i fer front a l’amenaça que suposa una inflació descontrolada. A més, en paral·lel, cal continuar fent passos per a transformar la nostra economia i fer-la més eficient i productiva, digital i sostenible”. Per la seua banda, Juanjo Cano, president de KPMG a Espanya, creu que “els directius mantenen la seua visió estratègica i les seues perspectives d’inversió, creixement i contractació malgrat haver esdevingut més pessimistes davant de l’evolució de l’economia i l’empitjorament de factors com la inflació”. El canvi és més significatiu en les perspectives a dotze mesos, ja que en el sondeig, que es va realitzar entre desembre de 2021 i gener de 2022, abans de la guerra, el percentatge d’enquestats que preveia que l’economia espanyola aniria a millor o molt millor es redueix a la meitat, en passar del 43 % al 21 %. Per la seua banda, aquells que anticipen que evolucionarà a pitjor o molt pitjor creix 26 punts (del 19 % al 45 %) , opinió que és majoritària entre els empresaris que han participat en el sondeig. Malgrat que les previsions de contractació que expressen els directius en l’últim sondeig són més moderades que les que compartien les companyies en l’enquesta realitzada entre finals de 2021 i principis de 2022, continuen sent majoritàriament optimistes: quasi la meitat, el 46 %, augmentarà les seues plantilles. A més, el percentatge d’enquestats que les reduirà no experimenta canvis entre tots dos sondejos i se situa en l’11 %.