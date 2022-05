La calor ompli les platges en ple maig

L’aposta puja cada vegada més i el diumenge que marca la meitat de maig va traure milers de persones a les platges de la Comunitat Valenciana pràcticament d’un a l’altre extrem del territori, de la mateixa manera que les zones d’interior també van rebre nombrosos visitants, una vegada passades les jornades de pluges i amb l’avançament que va suposar el cap de setmana anterior. I així continuarà els pròxims dies.

Aquest diumenge es van marcar temperatures sobre els 30 graus, especialment en l’interior (Ontinyent, Utiel, Requena...), i fins i tot 31 a Xàtiva, encara que els termòmetres exposats a la solana a València també van marcar aquesta xifra. No obstant això, en la costa, els mesuradors parlaven d’uns escalons per davall, com a Gandia (27), València (25), Sagunt (24) o Cullera (23). La setmana laboral serà sinònim de camisa i aire condicionat: no hi ha més previsió de pluja que les vespertines en el nord de Castelló, quan la calor agafa força.

Incendi a Alfara de la Baronia

A mesura que avança el calendari s’acosta la temporada d’incendis forestals i, encara que les previsions parlaven d’un risc mitjà-baix, Emergències va haver de desplaçar set equips, inclòs un mitjà aeri, per a sufocar un foc a les muntanyes d’Alfara de la Baronia, que va acabar arrasant 8.000 metres quadrats de superfície. Menys del que podia haver sigut.