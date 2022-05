Convoquen una manifestació contra la gestió de Peter Lim mitja hora abans del pròxim partit

Els col·lectius del València CF contra la gestió de Peter Lim s’han unit hores després de la publicació dels àudios d’Anil Murthy per a emetre un comunicat conjunt en el qual condemnen el “menyspreu absolut” de Meriton i convoquen l’afició a una protesta mitja hora abans del partit contra el Celta de Vigo que es disputarà el dissabte 21 de maig a les 17.30 hores a Mestalla. Libertad VCF, l’Agrupació de Penyes, De Torino a Mestalla, It Must Be Love 86, VCF Sud, Ciberche, Últimes Vesprades a Mestalla i Viachers VCF han llançat aquest comunicat conjunt:

“El nostre club, el València CF, es troba en mans d’aquells que, en repetides ocasions, han demostrat sentir un menyspreu absolut per la seua història, la seua afició i el seu futur. Lluitar per la supervivència del nostre club no és una opció, és un deure. Cridem tota l’afició valencianista a trobar-nos mitja hora abans de l’inici de l’últim partit de Lliga, el València-Celta, a l’avinguda de Suècia, i convertir aquest partit en un dia de lluita pel futur del nostre club. No deixem que ens silencien, no deixem que destrossen 100 anys d’història amb total impunitat, no deixem que li roben al valencianisme la seua dignitat. El partit més important del valencianisme el juga l’afició. Vine i fes-te sentir. LIMOUT. LIMGOHOME. AFICIONHAZTEOIR”.

Els col·lectius també han llançat un missatge en les seues xarxes socials en la mateixa línia: “El nostre VCF està segrestat per Peter Lim i lluitar per la seua supervivència és un deure. Per això, fem una crida a tota l’afició per a acudir mitja hora abans del partit contra el Celta a l’avinguda de Suècia. El partit més important el juguem al carrer. #LimOUT #LVCF”.