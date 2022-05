La memòria gràfica de la Costera, la Vall i la Canal arriba a l’Albereda de Xàtiva

L’Albereda de Xàtiva serà escenari, entre el divendres 20 i el diumenge 29 de maig, d’una nova exposició fotogràfica comarcal, la cinquena de l’any, emmarcada en el 150 aniversari del diari Levante-El Mercantil Valenciano. Una selecció de 54 fotografies de diferents èpoques i poblacions permetrà a la ciutadania de les comarques de la Costera, la Vall d’Albaida i la Canal de Navarrés gaudir d’un exercici de memòria col·lectiva en el qual els majors podran recordar moments del passat que van ser recollits en les pàgines de l’edició comarcal de Levante-EMV i els més joves podran conéixer passatges de la història de les seues ciutats i els seus protagonistes.

Els 28 mobles que recullen les fotografies de gran format seleccionades per a la mostra s’instal·laran en plena Albereda de Xàtiva, en el tram comprés entre la Casa de la Ciutat i Correus, aquest divendres 20 de maig, i les imatges podran contemplar-se a l’aire lliure, durant les 24 hores i de manera completament gratuïta.

Entre les escenes seleccionades, les persones que s’acosten a veure la mostra durant els deu dies que romandrà en el centre de Xàtiva podran veure el quadre de Felip V que penja a l’inrevés, amb el monarca cap a baix, en el museu local, en senyal de protesta per ordenar la crema de la ciutat que es va resistir a la seua conquesta en la Guerra de Successió que el rei Borbó va disputar amb l’arxiduc d’Àustria a principis del segle XVIII. No falta tampoc en la mostra l’històric concert del cantant britànic Elton John a la plaça de bous de Xàtiva en 2007, així com altres escenes d’esdeveniments polítics, religiosos, socials i esportius de les últimes dècades. Lògicament, les ciutats de Xàtiva i Ontinyent, les més importants de les comarques en l’àmbit de l’edició de Levante-EMV, tenen més presència en la mostra, però aquesta també recull escenes de Bellús, Anna, Benigànim, Canals, l’Alcúdia de Crespins, Navarrés i moltes més.

L’exposició que Levante-EMV ha preparat específicament amb imatges de les comarques de la Costera, la Vall d’Albaida i la Canal de Navarrés conté fotografies de l’arxiu documental de l’edició que el diari té des de fa tres dècades per a atendre les necessitats informatives de la zona. Amb l’exposició, el periòdic no només celebra el seu segle i mig d’existència en aquest 2022 sinó que ratifica el seu compromís irrenunciable amb la informació de proximitat plasmat en les seues sis edicions impreses i en nou edicions digitals diferents per a cobrir fins a l’últim racó de la geografia valenciana.

La selecció de les fotografies de la mostra és obra del fotoperiodista de Levante-EMV durant 35 anys José Aleixandre, historiador de la fotografia i acadèmic de Belles Arts de Sant Carles, que ha treballat braç a braç amb els redactors gràfics que ha tingut el diari en la seua edició comarcal, amb el delegat d’aquesta edició, Bernat Clari, i les dissenyadores gràfiques de Levante-EMV Raquel Grau i Laura García Serrano.

L’exposició que es podrà veure a l’Albereda de Xàtiva a partir d’aquest divendres és una iniciativa de Levante-EMV que compta amb l’impuls de la Diputació de València i Grupo Cooperativo Cajamar, present en les huit mostres comarcals del 150 aniversari; amb el patrocini de l’Ajuntament de Xàtiva i el Consorci de Residus COR; i amb la col·laboració dels ajuntaments de Castelló de Rugat, Benigànim, Canals, l’Olleria, Alfarrasí, l’Alcúdia de Crespins i la Llosa de Ranes, així com la Mancomunitat de Municipis la Costera-la Canal.

L’exposició de fotografies de les comarques de la Costera, la Vall d’Albaida i la Canal de Navarrés serà inaugurada el divendres 20 de maig, a les 18 hores, davant de la Casa de la Ciutat de Xàtiva. L’acte comptarà amb la intervenció de la directora de Levante-EMV, Lydia del Canto; l’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, i el president de la Diputació de València, Toni Gaspar. També ha sigut convidada la nova consellera de Política Territorial, Rebeca Torró (natural d’Ontinyent), així com alcaldes, patrocinadors i representants d’entitats de les tres comarques.