Més de 7.500 valencians voten a favor de la república

Més de 7.500 valencians van votar aquest cap de setmana a favor de canviar el model d’estat d’una monarquia a una república. Són els resultats facilitats per les entitats organitzadores de la consulta popular que es va celebrar al llarg del dissabte amb 61 taules a la Comunitat Valenciana i que no tenia cap mena de validesa legal. En total, de les 8.212 persones que van acudir a votar, un 92 % ho va fer a favor de la república.

Per contra, a penes un 6,9 % dels valencians que es van acostar fins a les urnes va donar suport a l’actual model d’estat amb Felip VI al capdavant. En total, 571 vots dels més de 8.000 registrats, uns resultats, però, que no resulten sorprenents, ja que els impulsors de la votació estaven marcats de part. El fet de plantejar una votació per a decidir aquest model és ja una forma de suport al canvi de model.

🔴 Comunicado Consulta Popular Estatal Monarquía o República 14M #YoVoto14Mayo



724 mesas, más de 4.000 personas voluntarias, 81.617 votantes



República votos 76.106 (93,25%)

Monarquía votos 4.731 (5.81%)



#14Mayo2022TúDecides #ConsultaPopularEstatalMoR 🗳 pic.twitter.com/cC8ToifJBc — Plataforma Consulta Popular Estatal (@consultaestatal) 15 de mayo de 2022

No obstant això, la possibilitat de depositar el vot hi va ser per a la majoria de valencians, ja que qualsevol que passara per places com la de l’Ajuntament de València o la de Patraix i fora major d’edat podia haver mostrat la seua opinió. La consulta podria considerar-se una forma de protesta, una manifestació de papers en urna que va congregar més de 8.000 persones, una xifra que no arriba al 0,3 % dels qui van votar en les últimes eleccions autonòmiques en 2019.

La Comunitat Valenciana va ser la cinquena comunitat on més participació va haver-hi, per darrere d’Andalusia, Catalunya, Madrid i Navarra, una autonomia, aquesta última, que no arriba als 700.000 habitants (una sisena part que en la valenciana) i on van acudir a votar 5.000 persones més que en les 61 taules de la Comunitat Valenciana, tot i que, d’aquestes, no n’hi havia cap a la província de Castelló.

Entre els votants hi havia representants dels partits d’esquerra, com el vicepresident segon de la Generalitat, Héctor Illueca; la secretària general de Podem, Pilar Lima, o el diputat de Compromís a les Corts, Carles Esteve, tots ells de formacions que han mostrat el seu suport a l’organització de la consulta.