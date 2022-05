Oltra, sobre si serà candidata: “No és encara el moment d’això”

La vicepresidenta de la Generalitat i coportaveu de Compromís, Mónica Oltra, ha rebutjat aquest dilluns opinar sobre si serà la candidata de Compromís en les pròximes eleccions autonòmiques, en assegurar que “no és encara el moment d’això”.

Oltra ha fet aquestes declaracions davant dels mitjans durant la visita que ha fet a Castelló de la Plana per a presentar el Pla Convivint d’infraestructures de serveis socials 2021-2025.

Vicent Marzà va dimitir la setmana passada com a conseller d’Educació, Cultura i Esport, segons va dir, aprofitant la remodelació del Consell, per a centrar-se, amb “totes les forces” com a diputat, a reforçar i ampliar la base del projecte de Més Compromís i rellançar un tercer Botànic en aquest canvi de cicle.

Així mateix, la secretària general de Més Compromís, Àgueda Micó, va indicar que Oltra “té la màxima confiança i el suport de tot Compromís” i s’ha guanyat el dret de decidir sobre el seu futur polític.