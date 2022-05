El CA Fent Camí de Mislata es classifica per a competir en la seua vintena divisió d'honor

El Fent Camí de Mislata ha triomfat a Sagunt, on ha quedat més de 40 punts per damunt del segon club, l'Alcampo Scorpio. Amb això asseguren la classificació per a la final entre els huit millors clubs d'Espanya que se celebrarà a la Núcia el 12 de juny. Això els permetrà disputar la divisió d'honor en 2023 per vinté any consecutiu.

Es tracta de l'únic equip masculí de la província de València que aconsegueix una cosa així en la història, ja que enguany podran tornar a lluitar pel tercer o quart lloc. A més, tots els membres d'equip van destacar, en concret, Max Entholzer, el guanyador dels 100 metres llisos, que va ser l'MVP.