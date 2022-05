Embós de més de 10 quilòmetres en la V-30 i la carretera del Saler

Unes obres i l'elevat nombre de camions que a última hora del matí han intentat accedir al Port de València han provocat un enorme embós de trànsit en la V-30 i la CV-500, que a les dues i mitja de la vesprada arribava als 10 quilòmetres de longitud, tal com reflecteix el mapa d'incidències de trànsit de la Direcció General de Trànsit (DGT).

La carretera més afectada és la V-30, on es registren 7 quilòmetres de retencions en sentit cap al Port de València. Malgrat que la informació facilitada per la DGT només parla de "congestió per circulació", alguns dels conductors atrapats en l'embós asseguren que aquest és a causa "d'unes obres i al gran nombre de camions que pretenen accedir al port".

La veritat és que a les 14.30 hores l'embós era de consideració: 7 quilòmetres en la V-30 i 3 més en la CV-500, popularment coneguda com a carretera del Saler. Allí es registraven també 3 quilòmetres de retencions en sentit cap a la ciutat de València.