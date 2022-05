Línia 10 del metro: ràpida, social, poc contaminant i amb consciència de gènere

A més d'acabar amb "l'aïllament" històric de Natzaret pel que fa al metro, la línia 10 de Metrovalencia, la primera que s'inaugura des de fa 15 anys a la capital, compleix amb els principals paràmetres socials i mediambientals de l'actualitat.

El primer és una connexió ràpida entre el centre de la ciutat (carrer Alacant, al costat de la plaça de bous) i un dels barris més perifèrics, Natzaret, pegat a la mar, encara que privat de platja per l'ampliació del port. Les huit estacions que componen el trajecte (Alacant, Russafa, Amado Granell-Montolivet, Quatre Carreres, Ciutat de les Arts-Justícia, Oceanogràfic, Moreres i Natzaret) es recorren en només 16 minuts, i si el trajecte és des del carrer Alacant a la Ciutat de les Arts (opció que utilitzaran molt els turistes), el temps s'acurta fins als 11 minuts. Es tracta de la meitat del temps que es tardaria amb qualsevol altre mitjà de transport, segons calcula la Conselleria.

La nova línia de metro també és molt desitjada pels barris que travessa, sobretot per Natzaret. I és que les obres d'aquesta línia, originalment T2, es van iniciar l'any 2007, van ser paralitzades en 2011 i es van reprendre en 2019 per a escometre els treballs d'infraestructura i superestructura de via en els trams subterranis i nous de superfície; arquitectura i equipament; senyalització i comunicacions; electrificació i subestacions, i la construcció del depòsit i taller provisional de Natzaret.

En total, es tracta de 5.035 metres (2.222 en subterrani i 2.813 metres en superfície) que suposaven tota una bretxa social entre el centre de la ciutat i els barris més perifèrics del Marítim, una bretxa que ara és més estreta.

S'estima, així mateix, que la posada en servei de la línia 10 de Metrovalencia suposarà reduir en 1.000 tones les emissions de CO₂ durant el primer any de funcionament, i de 2.000 tones anuals quan s'arribe a la demanda prevista de 4 milions de viatges a l'any. És, per tant, un sistema de transport més sostenible i pròxim als nous paràmetres de la mobilitat urbana. Cal assenyalar, a més, la previsió d'ampliar aquesta línia, ja que els seus primers quilòmetres de recorregut seran compartits per les futures línies 11, que es desviarà a la Ciutat de les Arts i de les Ciències (Pont l'Assut de l'Or) fins al Grau, i la línia 12, que prendrà un traçat alternatiu, després de l'estació d'Amado Granell-Montolivet i abans de la parada de Quatre Carreres, fins a arribar a l'Hospital La Fe.

Finalment, cal destacar que en aquests primers passos de la línia 10 del metro, hi ha una forta presència femenina, ja que la majoria de les persones que condueixen els trens són dones. Hi ha, igualment, una àmplia sensibilitat social, perquè cadascuna de les huit estacions té un mural referit a l'entorn on es troba. Especialment significatiu és el dedicat a Amado Granell a la parada del mateix nom, un referent històric per haver participat en l'alliberament de París durant la Segona Guerra Mundial.

Present i futur

Aquestes noves línies són en l'actualitat el present i el futur del metro de València, la primera línia del qual es va posar en marxa en 1988 amb el president Lerma. En 1994, amb el conseller Enrique Burriel, es va posar en funcionament, a més, la primera línia de tramvia, que va convertir València en la primera ciutat espanyola que va reimplantar aquest sistema de transport públic.

Finalment, en els actes d'ahir es va subratllar el suport que suposaran els fons europeus per a posar en marxa nous projectes que permeten recuperar línies, i abaratir tarifes per a ajudar les famílies, com el Pla de millora de freqüències de Metrovalencia, que compta amb 235 milions; la Xarxa de Mobilitat Metropolitana Alacant-Elx, amb 316 milions, o el Pla de mobilitat metropolitana de Castelló, amb 117 milions. En la línia 10 del metro entre Alacant i Natzaret, la inversió ronda els 250 milions d'euros.

